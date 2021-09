OPPO Reno6 Series Officieel: Mooie Design, Goeie Camera’s en 65W Snelladen

OPPO heeft vandaag tijdens een online presentatie de Reno6-serie aangekondigd. De smartphones beschikken over krachtige camera’s met slimme AI Portrait-functies, waarmee je perfecte foto’s en video’s kunt schieten. De smartphones hebben een mooi Reno Glow-design gekregen en de behuizing is slechts 7,99mm dik. De interne specificaties zullen een krachtigere performance garanderen.

OPPO richt zich met de Reno6 Pro voornamelijk op de camera en het maken van portraits. De grote lenzen van de vierdubbele camera in combinatie met nieuwe algoritmes zorgen ervoor dat je unieke beelden kunt maken en je creativiteit de vrije loop kunt laten gaan. ‘Focus Tracking’ is een van de nieuwe AI-features die ervoor zorgt dat onderwerpen scherp in beeld blijven en beelden vloeiender overkomen wanneer je de camera beweegt. Dit geeft een soort gimbal effect. Een ander algoritme die veel zal worden gebruikt is ‘Bokeh Flare portrait video mode’. Bokeh Flare kan het onderwerp of persoon onderscheiden van de achtergrond en past vervolgens een zogeheten Bokeh-effect toe. Dit effect geeft een professionele look. De algoritmes zorgen er uiteraard ook voor dat je betere beelden in het donker kunt maken. Al deze mooie beelden maak je met een 50MP hoofdlens, een 16MP groothoeklens, een 13MP telelens en een 2MP macrolens. Voorop zit een 32MP selfie-camera.

De OPPO Reno6 Pro beschikt verder over een 6,5-inch AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een resolutie van 2400 x 1080 pixels, een 180Hz touch sampling rate en ondersteuning voor HDR10+. Intern vinden we een Snapdragon 870 5G-processor, 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Het werkgeheugen is virtueel uit te breiden door 7GB opslagruimte om te zetten in 7GB werkgeheugen. De 4500mAh accu heeft ondersteuning voor 65W SuperVOOC 2.0 snelladen. Deze technologie maakt het mogelijk om na 5 minuten laden weer 4 uur video af te spelen. Na 35 minuten aan de lader is de lege accu van de Reno 6 Pro weer volledig opgeladen.

OPPO heeft ook een voordeligere variant geïntroduceerd onder de naar Reno6. Deze uitvoering heeft een iets kleiner 6,43-inch scherm met dezelfde resolutie en verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 900-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.









Beide toestellen hebben ondersteuning voor 5G en beschikken over een in-display vingerafdrukscanner. Ook zijn de smartphones uitgerust met Dolby Atmos-speakers en worden de Reno6 en Reno6 Pro geleverd met een beschermhoesje.

De Reno6 Pro is direct verkrijgbaar in de kleuren Arctic Blue en Kunst Grey voor 799 euro. De reguliere Reno6 is verkrijgbaar in de kleuren Arctic Blue en Stellar Black voor 499 euro. Mensen die de Reno6 of Reno6 Pro voor 10 oktober kopen krijgen tot wel 278 euro aan gratis gadgets cadeau:

Een OPPO Enco X t.w.v. €179, OPPO Band t.w.v. €69 en luxe beschermhoes t.w.v. €30 cadeau bij aankoop van een OPPO Reno6 Pro 5G. In totaal een voordeel van €278!

Een OPPO Enco Free2 t.w.v. €99 en luxe beschermhoes t.w.v. €49 cadeau bij aankoop van een OPPO Reno6 5G. In totaal een voordeel van €148!