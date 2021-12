Beelden: Dit Is De Opvouwbare Oppo Find N

Oppo heeft onlangs bekendgemaakt dat de fabrikant werkt aan een opvouwbare smartphone. Er zijn nu verschillende beelden opgedoken waarop deze smartphone te zien zou zijn. De smartphone met de naam Oppo Find N heeft een vergelijkbaar ontwerp als de Galaxy Fold-serie van Samsung.

De onderstaande beelden zijn gedeeld door de bekende tech-lekker Evan Blass. Evan Blass is een goedgeïnformeerde bron, dus de kans is groot dat we daadwerkelijk Oppo’s opvouwbare smartphone zien. De Oppo Find N is de allereerste opvouwbare smartphone van de Chinese fabrikant en de beelden zien er veelbelovend uit.

De Oppo Find N lijkt veel op de Galaxy Z Fold 3, maar de opvouwbare smartphone van Oppo zou iets kleiner zijn. De achterkant, en met name de camera-module, lijkt te zijn geïnspireerd door de Oppo Find X3 Pro. De Oppo Find N zou op de markt verschijnen in de kleuren grijs, wit en paars. Specificaties zijn nog niet uitgelekt, maar de kans is groot dat Oppo de smartphone voorziet van een Snapdragon 888-processor. Mogelijk zal de officiële introductie al deze week plaatsvinden, want op 15 en 16 december heeft de fabrikant het OPPO INNO Day-evenement ingepland.







Momenteel is Samsung de enige fabrikant die na een moeilijke start succes heeft geboekt met zijn opvouwbare smartphones. Krijgt Samsung er straks een sterke concurrent bij?

