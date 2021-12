Huawei P50 Pocket: Huawei Komt Deze Maand Met Galaxy Z Flip 3 Concurrent

Huawei heeft bekendgemaakt dat het bedrijf later deze maand de Huawei P50 Pocket zal introduceren. Het gaat volgens de geruchten om een nieuwe vouwbare smartphone die op de Galaxy Z Flip 3 van Samsung zal lijken.

De Chinese fabrikant Huawei heeft via Twitter de presentatie van de Huawei P50 Pocket aangekondigd. Huawei zal de nieuwe smartphone op 23 december presenteren. Volgens de geruchten is de Huawei P50 Pocket een opvouwbare smartphone die je net als de Galaxy Z Flip 3 verticaal open en dicht kunt klappen.

Op de teaser zelf staat een afbeelding die doet vermoeden dat het inderdaad om een opvouwbare smartphone gaat. Huawei plaatste bij de teaser de woorden “Compact yet powerful“. Net als de reguliere Huawei P50 zou de P50 Pocket aan de achterkant beschikken over twee grote cirkels voor de cameralenzen. Of de P50 Pocket ook dezelfde cameraspecificaties krijgt weten we nog niet.

De kans is niet heel groot dat Huawei de P50 Pocket in de Benelux op de markt brengt. De reguliere Huawei P50 en P50 Pro zijn namelijk ook niet in Nederland of België uitgebracht. De Huawei P40 (Pro) overigens wel, dus wie weet maakt Huawei weer een uitzondering.

via [androidplanet]