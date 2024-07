Samsung Galaxy S25 Krijgt Mogelijk MediaTek-processor

Samsung zou overwegen om de Galaxy S25 uit te rusten met een processor van MediaTek. De Zuid-Koreaanse fabrikant zou niet in staat zijn om voldoende Exynos 2500-chipsets te kunnen ontwikkelen voor het gebruik in de aankomende vlaggenschip-smartphone.

Een Chinese bron claimt dat Samsung nog steeds werkt aan het productieprocedé waarmee het 3nm-gate-all-aroundtransistors kan maken, en dat het nog niet duidelijk is of Samsung op tijd genoeg chipsets kan ontwikkelen voor de lancering van de Galaxy S25. Hierdoor moet Samsung mogelijk chipsets inkopen voor in de Galaxy S25.

MyDrivers schrijft dat Samsung kijkt naar de chipsets van Qualcomm, maar ook naar die van MediaTek. De Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4-chipset die Samsung zal gebruiken voor de Galaxy S25-serie valt namelijk 25 tot 30 procent duurder uit dan de huidige generatie. Om de kosten lager te houden zou Samsung kunnen kiezen voor een MediaTek-processor.

De lancering van de Samsung Galaxy S25-serie zal pas begin volgend jaar plaatsvinden en daarom raden we aan om de geruchten voorlopig nog met een flinke korrel zout te nemen.

via [tweakers]