OnePlus 13s Officieel Aangekondigd

Nothing heeft een nieuwe compacte vlaggenschip-smartphone aangekondigd. De OnePlus 13s beschikt over high-end specificaties, maar helaas verschijnt de smartphone niet in Nederland op de markt.

Na een lange tijd van geruchten heeft OnePlus de OnePlus 13s nu officieel aangekondigd. De smartphone is een stuk compacter dan de OnePlus 13 en beschikt over een 6,32-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een resolutie van 2640 bij 1216 pixels en een piekhelderheid van 1600 nits.

Intern vinden we een Snapdragon 8 Elite-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5850 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP telelens met 2x optische zoom. Aan de zijkant beschikt de OnePlus 13s over een “Plus Key“. Dit is de vervanger van de bekende Alert-slider, waarmee je tussen geluidsprofielen schakelt. Met de Plus Key kun je ook tussen geluidsprofielen schakelen, maar je kunt de knop ook een eigen functie toekennen.

De OnePlus 13s kost in India omgerekend 561 euro voor de versie met 12GB RAM en 256GB ROM. De uitvoering met 512GB opslagruimte kost omgerekend 612 euro. Helaas verschijnt de smartphone niet in de Benelux op de markt.

via [androidplanet]