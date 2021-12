Drie tips om beter te gamen met je smartphone!

Als je geïnteresseerd bent in gamen, maar niet de tijd of het geld hebt om te investeren in console- of pc-gaming, kan je smartphone een uitstekende optie zijn. Er zijn tal van spellen die erg leuk zijn, en dankzij internet kun je zelfs met andere mensen van over de hele wereld spelen. Als je het meeste uit je smartphone-gaming wilt halen, bekijk dan deze drie tips.

1. Koop een snelle smartphone

Een telefoon die de meeste games soepel kan draaien, zal je een game-ervaring geven waar je van kunt genieten. Het is eigenlijk niet te doen om grafisch-intensieve games te spelen op een low-end smartphone, hoe goed je vingervaardigheden ook zijn. Wanneer je gaat shoppen voor een snelle smartphone, let dan goed op de processor, de kwaliteit van het scherm en het formaat om de best mogelijke visuele game-ervaring te hebben.

2. Lees game-recensies voordat je er een koopt

Er zijn genoeg smartphone games. Controleer voordat je er een game koopt hoe deze op je telefoon werkt. Op deze manier verspil je geen geld aan een spel dat glitchy is, of slecht is ontworpen. Lees daarom reviews voordat je een game koopt om er zeker van te zijn dat deze goed werkt op je smartphone. Wanneer je van plan bent om een game te kopen, is het misschien verstandig om deze eerst uit te proberen op je thuiscomputer in plaats van op je telefoon (voor het geval er problemen zijn). Je zou het bijvoorbeeld kunnen uitproberen met een gratis Android-emulator zoals Bluestacks.

3. Investeer in game accessoires die werken met een telefoon

Investeer in gaming accessoires die werken met een telefoon, zoals bijvoorbeeld een gaming muis. Je hebt dan dezelfde kijk vrijheid als op een PC wanneer je aan het gamen bent! Ideaal voor shooters. Een goede bluetooth headset is ook een aanrader om de geluidskwaliteit optimaal te houden, en als je een gaming muis toch niet fijn vind, kun je altijd nog een controller verbinden waarmee je mobiel kunt spelen! Er zijn tegenwoordig zoveel mogelijkheden met betrekking tot game accessoires voor je smartphone dat je eigenlijk niets meer tekort hoeft te komen.