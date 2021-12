Dit zijn de geruchten over de Samsung Galaxy S22

Met de Consumer Electronics Show in zicht komt ook het nieuwe model van de Samsung Galaxy dichter bij. De opvolger van de S21 zal begin volgend jaar zijn intrede doen. Welke verbeteringen gaan we zien ten opzichte van de S21? Lees hier verder over geruchten en zekerheden van het soon to be vlaggenschip van Samsung: de S22.

Kleuren

Hoewel misschien niet het belangrijkste, schreven we eerder als over de nieuwe kleuren waarin de S22 zal verschijnen. Het zijn ondertussen acht kleuren van de S22 en de S22 Plus: blauw, grijs, paars, beige, wit, zwart, groen en rosé goud. De S22 Ultra komt in de kleuren wit, zwart, donkerrood en de nieuwe donkergroene kleur.

Modellen en namen

Samsung zal weer drie modellen op de markt brengen. Een standaard S22, de S22 Plus en de S22 Ultra. Wat nog niet zeker is, is of ze deze namen zullen krijgen. Geruchten gaan dat de S22 hetzelfde blijft, maar dat de S22 Plus mogelijk Pro als naam kan krijgen en de Ultra de opvolger wordt van de Note en de naam S22 Note, Note 22 Ultra of gewoon weer S22 Ultra.

De reden dat het derde model mogelijk de naam Note krijgt is, omdat Samsung is gestopt met de Note-serie. De S22 Ultra begon steeds meer op de Note te lijken, waardoor het waarschijnlijk is dat Samsung de twee samensmelt tot een.

Voor het gemak zullen we de modellen S22, S22 Plus en S22 Ultra noemen.

Specificaties

Chipset

De nieuwe modellen komen met een nieuwe chipset. De vraag is alleen welke, want er zijn twee opties die beide waarschijnlijk zijn. De eerste optie is de opvolger van de S21 chipset en de andere is een gloednieuwe. De S21 had de Snapdragon 888. De S22 zou de grote broer, de Snapdragon 8 Gen. 1 krijgen. Het alternatief is de nieuwe Exynos 2200. Zekerheid over de keuze is er niet, omdat het onzeker is of Nederland een andere chip krijgt.

Camera

Alle modellen zullen beschikken over betere software om foto’s te maken. De software en hardware van de vorige modellen was niet geavanceerd om de hoeveelheid megapixel van de hoofdcamera volledig te ondersteunen. De 50 MP hoofdcamerasensor op de S22 en S22 Plus en de 108 (of 200!) MP hoofdcamerasensor van de S22 Ultra kunnen door betere software en hardware volledig benut worden.

Overig specificaties van de nieuwste Samsung

Samsung kiest ervoor om wederom geen oplaadstukken bij de bestellingen van de nieuwe Samsung Galaxy telefoon te doen. Wel zit er een oplaadkabel bij. Om het goed te maken hebben ze naar waarschijnlijkheid wel de oplaadsnelheid verhoogd. In plaats van de 25W van de S21 zullen de S22 modellen 45 of zelfs 65W oplaadsnelheid hebben. Bijna een verdubbeling dus!

De prijzen zullen hetzelfde zijn als bij de S21: € 850,- voor de S22, € 1.050,- voor de S22 Plus en € 1.250 voor de S22 Ultra. Ook krijgen de modellen ongetwijfeld 5G, deze kun je als je de Samsung S22 los aanschaft combineren met sim only. Waarschijnlijk zal er de rest van december niet veel vrijkomen wat betreft zekerheden. Mochten ze er toch zijn, dan zijn wij er uiteraard als eerste bij.