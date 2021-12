Samsung Galaxy S10-serie Ontvangt Android 12-update

Nadat Samsung eerder deze week bekendmaakte dat de Android 12-update is uitgerold naar de Galaxy S20 (FE), Note 20 en Z Fold 2 is nu de Galaxy S10-serie aan de beurt. Android 12 met de One UI 4.0-schil is momenteel al te downloaden in Duitsland en naar verwachting zullen Nederland en België snel volgen.

Samsung heeft een hele drukke week achter de rug. Dinsdag begon de fabrikant namelijk met de uitrol van Android 12 voor de Galaxy S20 (FE), Galaxy Note 20 en Galaxy Z Fold 2 en enkele dagen later is dezelfde update ook beschikbaar voor de Galaxy S10, S10e en S10 Plus. Gebruikers in Duitsland melden dat ze de update al kunnen downloaden, maar de rest van de wereld zal snel volgen. Een mooie afsluiting van het jaar voor de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Na de installatie van Android 12 met de One UI 4.0-schil krijgen gebruikers toegang tot het ‘Material You’-design, waarbij de kleuren van de interface zich aanpassen aan de gekozen wallpaper. Ook zijn er meer privacyfuncties, nieuwe widgets, cameraverbeteringen en kleinere wijzigingen doorgevoerd.

Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [AW]