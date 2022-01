Samsung Galaxy S21 Ontvangt Eerste Beveiligingsupdate Van Het Jaar

Samsung heeft de beveiligingspatch van januari 2022 klaarstaan voor de smartphones in de Galaxy S21-serie. Het is de eerste smartphone van Samsung die deze update ontvangt. Na het installeren van de update zijn de smartphones weer een stukje beter beschermd.

Google heeft deze week de beveiligingspatch van januari aangekondigd en Samsung is er weer snel bij. Gebruikers van de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra kunnen de update namelijk nu al verwachten. Met de nieuwe patch worden in totaal 21 beveiligingsproblemen in Android aangepakt. Samsung heeft zelf ook nog wat patches toegevoegd voor zijn eigen One UI 4.0-schil. Het gaat om verbeteringen voor de beveiliging van de telefoonmanager, de bluetooth-verbinding en Knox.

De update met firmwareversie ‘G99*BXXUBULF‘ rolt geleidelijk uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update bij alle Galaxy S21-gebruikers is aangekomen. Heb je nog geen update ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [AW]