Deze OPPO-smartphones Krijgen In Januari Android 12-update

De fabrikant OPPO heeft een updateschema gedeeld voor de uitrol van Android 12 in januari. Deze maand komt de nieuwste versie van Android samen met de ColorOS 12-schil in sommige landen binnen op de Oppo Find X3 Pro, Oppo Find X3 Neo en de Oppo A73.

OPPO heeft bekendgemaakt dat meerdere smartphones van de fabrikant deze maand een Android 12-update ontvangen. Mensen met een Oppo Find X3 Pro in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Portugal, Spanje, Nieuw Zeeland en Engeland kunnen de ColorOS 12-update nu downloaden. Nederland staat opvallend genoeg niet tussen de landen.

In Frankrijk is de update vanaf 17 januari ook te downloaden op de Oppo Find X3 Neo en in Italië en Spanje komt de update vanaf 20 januari binnen op de Oppo A73. Als er geen problemen opduiken zullen andere landen snel volgen.

via [droidapp]