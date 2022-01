Xiaomi Werkt Aan Vingerafdrukscanner Over Het Hele Scherm

Xiaomi heeft een patent aangevraagd voor een technologie die het mogelijk maakt om de vingerafdruk van een gebruiker overal op het scherm te herkennen. Hierdoor hoef je je vinger niet meer op een specifieke plek op het scherm te leggen om je smartphone te ontgrendelen.

De afgelopen jaren zien we weinig veranderingen op het gebied van vingerafdrukscanners in smartphones. Toch lijkt Xiaomi achter de schermen te werken aan een nieuwe technologie die het mogelijk maakt om het hele scherm in een vingerafdrukscanner te veranderen, zo blijkt uit een patent die de fabrikant heeft aangevraagd. Op dit moment moet je je vinger nog op een specifieke plek op het scherm leggen om je vingerafdruk te kunnen scannen.

Gizchina schrijft dat Xiaomi voor de nieuwe technologie een netwerk van geïntegreerde infraroodleds gebruikt die tussen de aanraaklaag en het AMOLED-scherm inzitten. Helemaal onder het scherm liggen de ontvangers die de vingerafdruk kunnen verifiëren. Met de nieuwe technologie hoef je niet meer te kijken of je je vinger wel op de juiste plek neerlegt. Ook is het een stuk eenvoudiger om de vingerafdrukscanner te gebruiken als je de smartphone met één hand bedient.

Het is nog onduidelijk wanneer we de eerste smartphone met een full-screen vingerafdrukscanner kunnen verwachten.

