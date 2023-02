Sony Xperia 10 III en Xperia 10 IV Ontvangen Android 13-update

Sony is begonnen met de uitrol van de Android 13-update voor de Xperia 10 III en de Xperia 10 IV. De update rolt in fasen uit en brengt verschillende nieuwe functies met zich mee. Ook installeert de update een nieuwe beveiligingspatch.

Mensen met een Sony Xperia 10 III of Sony Xperia 10 IV kunnen vanaf nu een update naar Android 13 verwachten. Doordat de update in fasen uitrolt kan het echter wel een aantal weken duren voordat de update bij iedereen is aangekomen. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

De Android 13-update brengt verschillende vernieuwingen en verbeteringen met zich mee. Zo krijg je meer kleurenopties voor het Material You-design, kun je een vernieuwde mediaspeler gebruiken, heb je toegang tot meer privacy-opties en zijn er snelheid- en stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd. Ook installeert de update de beveiligingspatch van december 2022. Deze patch dicht weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

via [droidapp]