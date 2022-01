Samsung Galaxy S10 Lite Ontvangt Android 12-update

Vorige week rolde Samsung de Android 12-update uit naar de Galaxy S10-serie, maar gebruikers van de voordeligere Galaxy S10 Lite moesten iets langer geduld hebben. Lang wachten was echter niet nodig, want dit weekend heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant de Android 12-update ook uitgerold naar de Galaxy S10 Lite.

Samsung heeft de Android 12-update de afgelopen weken naar een hoop smartphones uitgerold. De Galaxy S10 Lite is de nieuwste smartphone die we aan dit rijtje kunnen toevoegen. Uit meldingen van Nederlandse gebruikers blijkt dat de update ook al in Nederland is aangekomen. De Android 12-update is ongeveer 2GB groot en komt samen met de One UI 4-schil en de beveiligingspatch van december 2021.

De Android 12-update brengt onder andere het Material You-design met zich mee, waarbij de kleuren van de interface zich aanpassen aan de kleuren van de gekozen achterkant. Ook krijgen gebruikers via het privacydashboard toegang tot meer privacyopties en zijn er nieuwe widgets en cameraverbeteringen toegevoegd.

