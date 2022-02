Officiële Renders Van Nokia G21 Gelekt

Geruchten over de Nokia G21 gaan nu al een tijdje rond en dankzij een nieuw bericht zijn we nu meer te weten gekomen over de nieuwe smartphone. Een bekende tech-lekker heeft namelijk officiële renders van de Nokia G21 gedeeld.

Nokia is van plan om de Nokia G-serie dit jaar uit te breiden met de Nokia G21. De onderstaande beelden van tech-lekker Roland Quandt toont de smartphone in verschillende kleuren. We zien dat de Nokia G21 beschikt over een scherm met een dikke kin en een druppelnotch voor de selfie-camera. Het scherm is volgens de geruchten een 6,5-inch LCD-paneel met een HD+-resolutie.

Intern vinden we een UniSoc T606-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De rear-camera heeft een 50MP hoofdlens. We weten nog niet wanneer HMD Global de Nokia G21 zal introduceren.







via [droidapp]