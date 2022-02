Je Smartphone Als Hulpmiddel Voor Het Huishouden

Het doen van het huishouden is niet het leukste werk, maar we kunnen onszelf wel helpen de werkzaamheden eenvoudiger te maken. De technologie van tegenwoordig komt hier heel goed van pas. Met name onze smartphone, die de meeste mensen altijd bij zich dragen, heeft hele handige functies die het eenvoudiger maken om onze dagelijkse en wekelijkse taken af te ronden.

Robotstofzuigers

We kennen het allemaal, je zit lekker relax op de bank, maar eigenlijk moet je de vloer nog stofzuigen, het gras nog maaien en de boodschappen nog doen. Je hebt hier geen zin in, want je kijkt momenteel naar je favoriete film en hebt later op de dag al andere plannen. Toch moet het gebeuren en dit is waar de technologie van tegenwoordig goed van pas komt. Steeds meer apparaten zijn namelijk geautomatiseerd en staan in verbinding met je smartphone. Neem bijvoorbeeld een robotstofzuiger. Dit zijn kleine geautomatiseerde ronde stofzuigers die beschikken over allerlei verschillende sensoren. Ze rijden zelfstandig door de kamer en vegen onderweg alle stof en andere rommel op. Standaard staat de stofzuiger in zijn “laadstation”, maar met een druk op de knop kun je de stofzuiger met je smartphone gewoon vanaf de bank activeren. Je kunt met behulp van een bijbehorende app ook planningen maken, waardoor de stofzuiger bijvoorbeeld elke dag om 3 uur even de vloer veegt.

Robotstofzuigers zijn handig voor de drukke dagen, maar over het algemeen zijn ze wat minder krachtig dan traditionele stofzuigers. Ook komen robotstofzuigers niet goed in de kleinere hoeken van de kamer. Daarom moet je om de zoveel tijd alsnog even met een handmatige stofzuiger de kamer door om de lastige plekken te bereiken en de hardnekkigere vlekken te verwijderen. Kijk hier op Helpingcherry voor een overzicht van de beste vloerreinigers.

Boodschappen doen vanaf de bank

Nu de stofzuiger zijn werk kun je ook de robotgrasmaaier activeren en in de tussentijd de boodschappen doen. Ook dit kan vanaf de bank. Steeds meer supermarkten hebben namelijk een smartphone-app waarmee je online al je boodschappen kunt bestellen. Deze boodschappen kun je klaar laten zetten bij een supermarkt bij jou in de buurt om ze op een later tijdstip op te halen, of je kunt er voor kiezen om je boodschappen thuis te laten bezorgen.

Toekomst geautomatiseerde huishouden

Misschien dat hier in de komende jaren verandering in komt, maar momenteel kun je het koken van het eten en het doen van de was nog niet helemaal overlaten aan machines. Toch zien we ook hier steeds meer technologie verschijnen die het ons steeds makkelijker maken. Neem bijvoorbeeld de HotBlast™ Convection Microwave Oven van Samsung. Dit apparaat is een oven, magnetron, airfryer en grill in één. Samsung heeft een SmartThings-app ontwikkeld waar je alle slimme apparaten van Samsung op kunt aansluiten. Denk hierbij aan TV’s, lampen, camera’s en dus ook slimme ovens. Het handige van de app is dat je het eten aan het einde van de middag alvast in de HotBlast oven kunt zetten. Is de rest van de familie bijna thuis dan kun je de oven vanaf je luie bank met je mobiel starten, zodat alles klaar is zodra de hele familie thuis is. Je ontvangt op je mobiel een notificatie zodra het eten klaar is. In de app kun je ook tips vinden voor lekkere maaltijden en in sommige landen is er zelfs ondersteuning voor het scannen van QR-codes op bijvoorbeeld een stuk biefstuk die je hebt gekocht. De oven weet aan de hand van deze QR-code welke instellingen de oven moet gebruiken om een lekker stuk biefstuk te garanderen.

Hoe denken jullie over de steeds verdere automatisering van onze huishoudapparaten? Kijken jullie uit naar een toekomst waar machines alles voor ons doen, of worden wij veel te lui? Laat het ons weten in de reacties hieronder.