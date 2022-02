Deze Verbeteringen Brengt De Samsung Galaxy S22 Ultra Met Zich Mee

Samsung heeft een aantal dagen geleden de Galaxy S22-serie aangekondigd, een vlaggenschip-smartphone waar veel mensen met smacht naar uit hebben gekeken. Uiteraard heeft Samsung de smartphones uitgerust met de beste specificaties, maar waarom zou jij de Galaxy S22, S22+ of S22 Ultra moeten kopen? In dit artikelen bespreken wij de verbeteringen ten opzichte van de Galaxy S21 en de belangrijkste features van de smartphone.

Sommige mensen kopen ieder jaar een nieuwe vlaggenschip-smartphone, maar tegenwoordig is dat helemaal niet meer nodig. Een high-end smartphone die één of twee jaar geleden op de markt verscheen is namelijk krachtig genoeg om de applicaties van vandaag soepel te draaien. Uiteraard zijn er ook redenen te noemen waarom je de nieuwe Galaxy S22 Ultra juist wel moet kopen.

Compacte smartphone

Consumenten die de Samsung S22 Ultra kopen ontvangen een hoogstaand stukje technologie. Samsung heeft het voor elkaar gekregen om de smartphone nog compacter te maken dan zijn voorganger. De behuizing is net zo dik, maar wel een paar millimeter minder breed en lang dan de Galaxy S21 Ultra. Dit is mogelijk door de iets aangepaste beeldverhouding en de minimale schermranden.

De Galaxy S22 heeft zelfs een kleiner (6,1-inch) scherm dan het (6,2-inch) scherm op de Galaxy S21. Het 6,1-inch scherm maakt de Galaxy S22 kleiner dan vrijwel alle andere moderne smartphones op de markt. Ideaal dus voor mensen die opzoek zijn naar een compact toestelletje.

Krachtige processor

Intern gebruikt Samsung in alle drie de modellen een Exynos 2200-chipsets. Dit is de krachtigste processor van de Zuid-Koreaanse fabrikant en is te vergelijken met de krachtigste processor van Qualcomm. Consumenten krijgen dit jaar ook meer configuraties om uit te kiezen. Nieuw is de optie met 12GB werkgeheugen en de optie met 1TB opslagruimte. Ook zijn er meer kleuren aan het assortiment toegevoegd, in het geval je niet te spreken bent over de kleuren-opties van de Galaxy S21-serie. Eerder schreven wij al dat de Galaxy S22-serie bestaat uit maar liefst 56 verschillende configuraties.

Galaxy S22 Camera

Samsung-smartphones hebben doorgaans een goede camera en dat is bij de Galaxy S22-serie uiteraard niet anders. De Galaxy S21-modellen van vorig jaar behoren al tot de beste camera-smartphones van dit moment, maar bij de Galaxy S22-serie doet Samsung daar nog een schepje bovenop door hogere resolutie lenzen te gebruiken en de camera-software te verbeteren.

De Galaxy S22 Ultra heeft de beste camera van de drie modellen en beschikt over een 108MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens, een 10MP telelens met 3x optische zoom en een 10MP telelens met 10x optische zoom. Ook is er ondersteuning voor 100x digitale zoom. Voor het maken van selfies is de smartphone uitgerust met een 40MP selfie-camera.

De S22 en S22+ hebben een driedubbele camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom. Voorop vinden we een 10MP selfie-camera.

Snelladen

Smartphones van Samsung laden over het algemeen minder snel dan de vlaggenschip-smartphones van merken als OnePlus, OPPO en Realme. Zo heeft de Galaxy S21 ondersteuning voor maximaal 25W snelladen, terwijl de OnePlus 10 Pro al met 80W kan snelladen. Gelukkig heeft Samsung de accu van de Galaxy S22+ en S22 Ultra een upgrade gegeven door ondersteuning voor 45W snelladen aan te bieden. Dit komt nog niet in de buurt van de 80W-snellader op de OnePlus 10 Pro, maar voor de meeste mensen is 45W meer dan voldoende. Zo laat Samsung in een persbericht weten dat de Galaxy S22 Ultra na slechts 10 minuten aan de lader weer 50 minuten video’s kan opnemen.

S Pen-ondersteuning

Wat de Samsung Galaxy S22 Ultra uniek maakt is de ondersteuning voor de S Pen. De S Pen is een stylus, oftewel een klein pennetje, die je kunt gebruiken voor het maken van notities, tekeningen en alles wat meer precisie vereist. We kennen de S Pen al langer van de populaire Galaxy Note-serie, maar Samsung heeft besloten een einde te maken aan deze serie en de functies van de Note te verwerken in de S22 Ultra.

Updatebeleid

Misschien wel een van de belangrijkste aankondigingen is het verlengde updatebeleid voor de Galaxy S22-serie. Samsung belooft namelijk vier jaar Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates uit te rollen. De smartphone draait uit de doos op Android 12 en gebruikers ontvangen de komende jaren dus nog een update naar Android 13, Android 14, Android 15 en Android 16. Kortom, met de aanschaf van de Galaxy S22, S22+ of S22 Ultra kun je weer jaren vooruit.

Prijs Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra

Samsung heeft de adviesprijzen van de Galaxy S22-serie gelijk gehouden aan die van de Galaxy S21-serie. De Galaxy S22 is dus opnieuw verkrijgbaar vanaf 849 euro, de Galaxy S22+ kost 1049 euro en de Galaxy S22 Ultra kost 1249 euro. Prijzen lopen op afhankelijk van de gekozen configuratie. Zo kost de S22 Ultra met 12GB werkgeheugen en 1TB opslagruimte maar liefst 1649 euro.

De Galaxy S22 Ultra is vanaf 25 februari verkrijgbaar. Mensen die een pre-order plaatsen ontvangen gratis Galaxy Buds Pro t.w.v. € 229,- cadeau.