Cyberaanval Maakt Samsung Galaxy S22 Ultra Onbruikbaar

Gebruikers van de Samsung Galaxy S22 Ultra klagen over en ernstig probleem. De smartphone lijkt namelijk slachtoffer te zijn van een cyberaanval, waarbij de Galaxy S22 Ultra onbruikbaar wordt door een blokkade via Samsung Knox.

Het probleem lijkt voornamelijk voor te komen na een fabrieksreset. Wanneer gebruikers de Samsung Galaxy S22 Ultra opnieuw instellen en verbinding maken met WiFi, krijgen ze de melding “Dit toestel is niet privé” te zien. Er valt te lezen dat de smartphone wordt beheerd door een organisatie en dat een beheerder toegang heeft tot je gegevens. Het toestel is gekoppeld aan een onbekende partij met de naam Numero LLC.

Knox Mobile Enrollment (KME) is verantwoordelijk voor de blokkade. KME is een systeem voor bedrijven om apparaten centraal te beheren, maar een cyberaanval lijkt de functie te misbruiken. Doordat de koppeling gebeurt op IMEI-niveau lost een fabrieksreset het probleem niet op. Gebruikers hebben daardoor slechts twee keuzes. Ze kunnen kiezen voor een toestel dat onder controle staat van een onbekende beheerder, of voor een toestel die je helemaal niet meer kunt gebruiken.

Hoe dit precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk is een account van een wederverkoper gehackt, wordt er misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in Knox of hebben onofficiële ontgrendeldiensten toegang tot IMEI-gegevens gekregen.

Het is nog onduidelijk of het probleem ook voorkomt in Nederland en België. Ook heeft Samsung nog geen statement gegeven. Als jouw toestel is getroffen, dan is het aan te raden om contact op te nemen met Samsung en de smartphone niet meer te gebruiken.

