Samsung Galaxy A42 Ontvangt Android 12-update

Samsung heeft een grote update uitgerold naar de Galaxy A42, een budget-smartphone die de fabrikant in 2020 introduceerde. De update installeert Android 12, die een hoop nieuwe functies met zich meebrengt. De Android 12-update is ook al in Nederland en België te downloaden.

De Android 12-update voor de Samsung Galaxy A42 komt samen met de One UI 4-schil en bevat een hoop vernieuwingen. Zo heeft de nieuwste versie van Android een ‘Material You’-design gekregen, waarbij de kleuren van de interface zich aanpassen aan de gekozen achtergrond. Ook zijn er meer privacy-instellingen aanwezig, waarmee je bijvoorbeeld je locatie kunt afschermen. Verder heeft Samsung kleinere functies en beveiligingsverbeteringen toegevoegd.

De update rolt sinds deze week in fasen uit en is ook al in Nederland en België aangekomen. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

via [droidapp]