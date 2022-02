Samsung Galaxy S22-serie Verkrijgbaar In Meer Kleur- en Opslagvarianten Dan Ooit Te Voren

Samsung heeft deze week de Galaxy S22-serie geïntroduceerd en het plaatsen van een pre-order is per direct mogelijk. De keuze uit de verschillende modellen is groter dan ooit te voren. De combinatie van verschillende kleuren, werkgeheugen en opslagruimte zorgt voor een totaal van 56 verschillende modellen.

Klanten kunnen kiezen tussen verschillende hoeveelheden opslagruimte en uiteraard uit verschillende kleurencombinaties. Dit zorgt ervoor dat niet alle klanten met exact dezelfde smartphone rondlopen. Hieronder hebben wij de verschillende keuzes even op een rijtje gezet.

Bij de verkooppunten is de reguliere Galaxy S22 met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte verkrijgbaar in de kleuren zwart, groen, roze en wit. De uitvoering met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte is in dezelfde kleuren verkrijgbaar. Dit komt neer op totaal 8 verschillende modellen.

De Galaxy S22 is via de digitale webwinkel van Samsung verkrijgbaar in andere kleuren. Hier is zowel de 128GB- als 256GB-uitvoering verkrijgbaar in de kleuren graphite, cream, sky blue en violet, oftewel grijs, beige, lichtblauw en paars.

Bij de Galaxy S22 Plus zien we precies dezelfde mogelijkheden. Bij verkooppunten kun je dus kiezen uit de kleuren zwart, groen, roze en wit, en in Samsung’s digitale webwinkel uit de kleuren grijs, beige, lichtblauw en paars.

Bij de Galaxy S22 Ultra is de keuze een stuk groter. Zo ligt de smartphone straks in de winkel met 8GB/128GB, 12GB/256GB of 12GB/512GB werkgeheugen en opslagruimte. Je hebt de keuze uit de kleuren zwart, rood, groen en wit. In de webwinkel van Samsung heb je de keuzen uit dezelfde hoeveelheden werkgeheugen en opslagruimte, maar voegt Samsung nog een 12GB/1TB optie toe. De modellen in de Samsung winkel zijn verkrijgbaar in de kleuren graphite, sky en red.

In totaal zijn er 56 verschillende combinaties mogelijk. Zijn jullie van plan om een Galaxy S22 te kopen? En welke combinatie heeft jullie voorkeur?

via [androidplanet]