Welke Smartwatch Is Geschikt Voor Mij?

Toen smartwatches, of slimme horloges, jaren geleden voor het eerst op de markt verschenen leek het grootste gedeelde van de consumenten niet geïnteresseerd. De functies waren beperkt, de horloges waren groot en de prijs was voor veel mensen te hoog. Inmiddels ziet de smartwatchmarkt er veel anders uit en loopt bijna iedereen met een smartwatch rond. Door de grote markt is het aantal smartwatches om uit te kiezen enorm gestegen, waardoor het lastig kan zijn om de juiste smartwatch uit te zoeken. In dit artikel bespreken wij de verschillende soorten smartwatches.

Apple Watch

Laten wij beginnen met de Apple Watch, de meest verkochte smartwatch. De Apple Watch brengt hele grote voordelen, maar ook hele grote nadelen met zich mee. Zo is de Apple Watch speciaal gemaakt voor iPhone-gebruikers. Ben jij een Android-gebruiker, dan kun je de Apple Watch gelijk overslaan. Als iPhone-gebruiker is de Apple Watch echter ideaal. De smartwatch is namelijk volledig geoptimaliseerd voor het iOS ecosysteem en bevat vrijwel alle functies die je in een smartwatch kunt verwachten. Daarnaast werkt de Apple Watch erg vloeiend, zijn de sensoren van hoge kwaliteit en is ook de bouwkwaliteit erg goed. Het nadeel is dat de Apple Watch een vierkant ontwerp heeft, wat niet voor iedereen is weggelegd. Daarnaast is de Apple Watch een van de duurste smartwatches op de markt. Zo betaal je voor de Apple Watch Series 7 minimaal 429 euro en kan de prijs oplopen tot maar liefst 829 euro.

Wear OS smartwatch

Ben je een Android-gebruiker dan is de kans groot dat je voor een Wear OS-smartwatch kiest. Wear OS is een besturingssysteem van Google dat is gebaseerd op Android. De eerste Wear OS-smartwatches waren qua functionaliteit nog wat beperkt, maar dat is tegenwoordig heel anders. Sterker nog, Wear OS-smartwatches behoren tot de meest uitgebreide smartwatches op de markt.

Een aantal merken die populaire Wear OS-smartwatches op de markt hebben gebracht zijn Samsung, Fossil en Mobvoi (TicWatch). Het gaat hierbij allemaal om smartwatches met een rond scherm, waardoor ze meer op een traditionele horloge lijken. Het voordeel van het grote aanbod van Wear OS-smartwatches is dat je kunt kiezen uit vele verschillende ontwerpen. Een smartwatch is naast een handige accessoire namelijk ook een sieraad die je dagelijks draagt. Hierdoor is het belangrijk dat je een smartwatch kiest die je ook echt mooi vindt.

Tizen, HarmonyOS, etc

Niet alle smartwatches draaien op Wear OS. Zo draaien veel smartwatches van Samsung op Tizen en draaien de smartwatches van Huawei op HarmonyOS. Het gebruik van een eigen besturingssysteem brengt voor- en nadelen met zich mee. Zo is bijvoorbeeld het app-aanbod veel beperkter ten opzichte van een Wear OS-smartwatch, maar hebben dergelijke smartwatches vaak wel een langere accuduur. Het is daarom goed om te bedenken wat jij uit je smartwatch wilt halen.

Fitnesstrackers

Fitnesstrackers zijn wat gematigdere versies van smartwatches en een stuk compacter en voordeliger. Zoals de naam al doet vermoeden richten fitnesstrackers zich voornamelijk op de activiteiten van de drager. Zo kun je je stappen, je hartslag, je bloedzuurstofgehalte en je sportactiviteiten allemaal eenvoudig bijhouden. Vaak zijn de basisfuncties van een smartwatch ook terug te vinden op een fitnesstracker. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontvangen van notificaties en het bedienen van je muziek. Een grote naam op de fitnesstrackermarkt is Fitbit. Fitbit, dat inmiddels in handen is van Google, heeft een groot aantal wearables in zijn assortiment. Een Fitbit is doorgaans heel accuraat en daardoor populair bij sporters. Daarnaast zien de fitnesstrackers van Fitbit er doorgaans luxer uit dan de fitnesstrackers van andere merken. De gebruikte materialen, de verschillende kleuren van de tracker en de mogelijkheid om het Fitbit bandje te vervangen maken de Fitbit fitnesstrackers een mooi sieraad. Doordat je kunt kiezen voor sportbandjes, leren bandjes, nylon bandjes en schakel bandjes kun je je Fitbit helemaal naar je persoonlijke smaak aanpassen.

Een andere grote speler op het gebied van fitnesstrackers is Xiaomi. Inmiddels zijn er al zes versies van de Xiaomi Band uitgebracht en elke keer als er een nieuwe versie op de markt verschijnt is de fitnesstracker erg in trek. De reden? Je krijgt veel voor weinig geld. De fitnesstrackers van Xiaomi zien er misschien wat minder luxe uit, maar de Xiaomi Band 6 haal je al voor vier tientjes in huis. Hiervoor krijg je een fitnesstracker met een groot en duidelijk AMOLED-kleurenscherm, een hartslagmeter, een SpO2-meter, een stappenteller, een slaapsensor en een accu die tot 14 dagen meegaat. De tracker kan zo’n 30 work-outs registreren. Voor mensen met een kleiner budget is de Xiaomi Band perfect. Zoals je kunt zien zijn er grote verschillen tussen smartwatches. Zo kan het besturingssysteem, het ontwerp, de functies en de prijs erg van elkaar verschillen. Het hangt allemaal af van je persoonlijke voorkeuren, je budget en de functies die voor jou wel of niet belangrijk zijn.