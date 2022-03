Renders Tonen Mogelijk Budget Sony Xperia-smartphone

Een bekende tech-lekker heeft renders gedeeld waarop een onaangekondigde Sony Xperia-smartphone te zien zou zijn. Het zou gaan om een nieuwe compacte budget-smartphone met de naam Sony Xperia Ace 3.

De Sony Xperia Ace 3 is de opvolger van de Ace 2, die vorig jaar alleen in thuisland Japan op de markt verscheen. Daar kreeg de smartphone een adviesprijs mee van omgerekend zo’n 170 euro. De Xperia Ace 3 verschijnt waarschijnlijk in juni op de markt. De kans is groot dat ook dit model alleen in Japan verkrijgbaar zal zijn.







Volgens de geruchten beschikt de Sony Xperia Ace 3 over een scherm dat slechts 5,5-inch groot is. De behuizing meet 139,7 x 68,7 x 9,1 mm. Aan de achterkant vinden we slechts een enkel camera. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en zoals gebruikelijk bij Sony is de Ace 3 nog gewoon uitgerust met een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

via [hardware.info]