Samsung Galaxy A50 Ontvangt Beveiligingsupdate Van Februari 2022

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy A50. De update, die ook in Nederland te downloaden is, installeert de beveiligingspatch van februari 2022. Hierdoor is de smartphone weer wat beter beschermd tegen kwetsbaarheden.

De Samsung Galaxy A50 uit 2019 krijgt minder regelmatig updates als voorheen, maar zowel Nederlandse als Belgische Galaxy A50-gebruikers kunnen nu een nieuwe update downloaden. Het gaat om de beveiligingsupdate van februari 2022, die een grootte heeft van ongeveer 950MB.

In de changelog staat dat de update naast de beveiligingspatch van februari ook stabiliteitsverbeteringen met zich meebrengt. Verdere details hierover geeft de changelog echter niet. En je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

