Zes Jaar Oude Fairphone 2 Ontvangt Android 10-update

De Nederlandse fabrikant Fairphone heeft een nieuwe update uitgerold naar de Fairphone 2. De Fairphone 2 verscheen in 2015 op de markt met Android 5 en krijgt zes jaar later een update naar Android 10.

Sinds eind vorig jaar is Fairphone Android 10 aan het testen op de Fairphone 2, maar vanaf nu is de update echt voor iedereen beschikbaar. De update is te installeren met Fairphone’s ‘Updater’-app of je kunt de Android 10-update handmatig flashen met de nieuwe Fairphone OS/Open versie via de computer.

Android 10 is inmiddels al een oude versie van Android, want Android 12 is al lang gelanceerd. Toch is de update indrukwekkend, want de Fairphone 2 verscheen op de markt met Android 5. Daarnaast kan de verouderde Snapdragon 801-processor normaal niet overweg met Android 10. Fairphone heeft met de hulp van de ontwikkelaars van het Android open source-alternatief LineageOS echter toch Android 10 aan de praat gekregen.

via [hardware.info]