Samsung Galaxy A33 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft de opvolger van de Galaxy A32 geïntroduceerd. De Samsung Galaxy A33 is een mid-ranger met een super-AMOLED-scherm, een grote accu en een vierdubbele rear-camera. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 369 euro.

Tijdens een Galaxy Unpacked-evenement heeft Samsung een aantal nieuwe smartphones voor in de Galaxy A-serie geïntroduceerd. Een van deze toestellen is de Galaxy A33. De Samsung Galaxy A33 beschikt over een 6,4-inch scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een Exynos 1280-processor met 5G-ondersteuning, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een in-display vingerafdrukscanner en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 2MP dieptelens. De behuizing is water- en stofdicht (IP67-certificatie).

De Samsung Galaxy A33 draait uit de doos op Android 12 en krijgt vier grote Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates. De smartphone is vanaf 22 april verkrijgbaar voor 369 euro in de kleuren Awesome Black, Awesome Blue, Awesome Peach. Samsung heeft ook de opvolger van de Galaxy A52 aangekondigd.