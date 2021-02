Xiaomi Mi 11 In Nederland Gelanceerd Voor 849 Euro

Xiaomi heeft deze week de Xiaomi Mi 11 aangekondigd voor de internationale markt. De nieuwe vlaggenschip-smartphone krijgt in Nederland een adviesprijs mee van 849 euro en is vanaf 26 februari te bestellen.

De Xiaomi Mi 11 is een zeer uitgebreide smartphone met high-end specificaties. Zo beschikt de Mi 11 over een 6,81-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een QHD-resolutie van 3200 x 1440 pixels en een in-display vingerafdrukscanner. Intern vinden we een krachtige Snapdragon 888-processor met geïntegreerde 5G-modem, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 4600mAh accu met ondersteuning voor 55W snelladen, 50W draadloos laden en 10W ‘reverse charging’.

De 20MP selfie-camera zit in een ronde uitsparing in het scherm. Achterop beschikt de Xiaomi Mi 11 over een driedubbele camera met een 108MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 5MP telemacrolens. Deze laatste lens is een macrolens waarmee je kunt inzoomen om objecten nog dichterbij te halen.

De Xiaomi Mi 11 draait uit de doos op Android 11 met de MIUI 12.5-schil en is verkrijgbaar in de kleuren Midnight Grey en Horizon Blue voor 849 euro. Je kunt vanaf 26 februari een pre-order plaatsen en mensen die de smartphone voor 15 maart bestellen ontvangen gratis een Mi Watch cadeau.