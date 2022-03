“Vermeende Specificaties Van OnePlus Nord 3 Gelekt”

Er zijn specificaties uitgelekt van een nog onbekende OnePlus-smartphone. Vermoedelijk gaat het om de opvolger van de OnePlus Nord 2. De Nord 3 krijgt onder andere een groot scherm en ondersteuning voor heel snel opladen.

De specificaties zijn gelekt door de bekende Weibo-gebruiker Digital Chat Station. Volgens de bron beschikt de nieuwe OnePlus-smartphone, die deze zomer op de markt moet verschijnen, over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2412 bij 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Dimensity 8100-processor van MediaTek, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4500 mAh accu die ondersteuning heeft voor maar liefst 150W snelladen.

De OnePlus Nord 3 heeft een 16MP selfie-camera en achterop vinden we een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP diepte- of monochroomsensor. Een adviesprijs hebben we nog niet, maar de OnePlus Nord 2 verscheen op de markt voor 399 euro.

via [androidplanet]