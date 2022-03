“Android 12 Komt Snel Naar Sony Xperia 10 II En Xperia 10 III”

Sony heeft op Instagram een afbeelding gedeeld met daarop de Xperia 10 II en de Xperia 10 III. Onder de afbeelding staat de tekst “Android 12“. Dit lijkt een duidelijke verwijzing naar een lancering van een Android 12-update voor deze twee smartphones.

Sony heeft eerder al een Android 12-update uitgerold naar de high-end Xperia 1 III en Xperia 5 III, maar we verwachten dat dezelfde update binnenkort ook op de mid-range Xperia 10 II en Xperia 10 III binnenkomt. Een exacte releasedatum hebben we nog niet, maar het Instagram-bericht van Sony doet vermoeden dat we niet lang meer hoeven te wachten.

De Sony Xperia 10 II verscheen twee jaar geleden op de markt met Android 10. Het is goed om te horen dat de smartphone een Android 12-update ontvangt, want Sony staat niet bekend om zijn vele updates.

