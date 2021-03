Details Van OnePlus 9 Pro Camera Uitgelekt

Over niet al te lange tijd zal OnePlus de nieuwste vlaggenschip-serie van de fabrikant introduceren. Van de duurste variant, de OnePlus 9 Pro, zijn nu camera details en een aantal specificaties uitgelekt.

Nadat eerder al specificaties van de reguliere OnePlus 9 en de goedkopere OnePlus 9E uitlekte, zijn via een Griekse bron nu details over de camera van de OnePlus 9 Pro uitgelekt. OnePlus zou voor de camera van de smartphone samenwerken met Hasselblad. Het gaat om een vierdubbele camera met 48MP + 50MP + 8MP + 2MP lenzen. De 48MP camera is waarschijnlijk de hoofdlens, de 50MP een telelens, de 8MP camera een groothoeklens en de 2MP camera een dieptelens of een macrolens. De camera is in staat om in 8K-resolutie te filmen of in 4K met 120fps.

Er zijn ook andere specificaties uitgelekt. Zo zien we in de onderstaande screenshots dat de OnePlus 9 Pro is uitgerust met een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 888-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen en 45W draadloos laden.

via [droidapp]