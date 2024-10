Renders Van Google Pixel 9a Uitgelekt

Op het internet zijn renders opgedoken van de nog onaangekondigde Google Pixel 9a. De beelden zijn gedeeld door de bekende tech-lekker OnLeaks en laten zien dat de Pixel 9a, in tegenstelling tot de andere Pixel 9-smartphones, geen lange camera-module krijgt.

Als we op de beelden afgaan krijgt de Google Pixel 9a een pilvormige camera-module met daarin twee lenzen. De camera-module steekt niet of nauwelijks uit de behuizing. De rest van de smartphone lijkt veel op de reguliere Pixel 9, met vlakke zijkanten en afgeronde hoeken. Voorop vinden we een plat scherm met wat dikkere randen, wat gebruikelijk is voor een budget-smartphone.

De gelekte renders komen overeen met eerder gelekte foto’s. Veel details over de specificaties hebben we echter nog niet. Ook is het nog onduidelijk wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden.

via [tweakers]