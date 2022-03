“Samsung Werkt Aan Nieuwe Type Opvouwbare Smartphone”

Samsung wil naast de Galaxy Z Fold 4 en de Z Flip 4 nog een derde type vouwbare smartphone op de markt brengen. Dit blijkt uit een opgedoken codenaam die is gepubliceerd door de doorgaans goed geïnformeerde bron GalaxyClub. Om wat voor smartphone het precies gaat weten we nog niet.

GalaxyClub heeft drie codenamen gevonden. Het gaat om de codenamen B4, Q4 en N4. De B4 en Q4 horen bij de Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4, maar het is nog onduidelijk bij welke smartphone de codenaam N4 hoort.

Details over de smartphone hebben we nog niet, maar mogelijk krijgt de smartphone een ander vouwontwerp. De Galaxy Z Fold vouw je open als een boek en de Galaxy Z Flip vouw je verticaal open. Mogelijk heeft de N4 een ontwerp met twee vouwen in het scherm of is het Samsung’s eerste smartphone met een oprolbaar scherm. Op dit moment kunnen we alleen maar speculeren, maar aangezien Samsung al verschillende prototypes heeft getoond weten wij dat Samsung al wel met dergelijke ontwerpen heeft geëxperimenteerd.

De bron verwacht dat de N4 in beperkte oplage verkrijgbaar zal zijn. Ook weten we nog niet wanneer Samsung de nieuwe smartphone zal introduceren. Samsung introduceerde de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 in augustus vorig jaar. De kans is daarom groot dat Samsung aankomende augustus de opvolgers zal introduceren. Of we dan ook gelijk de N4 te zien krijgen is nog even afwachten.

