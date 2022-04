Beelden En Specificaties Van Motorola Moto G52 Gelekt

Op het internet is informatie uitgelekt over de opvolger van de Motorola Moto G51, die zo’n half jaar geleden op de markt verscheen. Een doorgaans goed geïnformeerde bron heeft zowel beelden als specificaties van de Moto G52 gedeeld.

De informatie is geplaatst op de website 91Mobiles. Volgens de bron beschikt de Motorola Moto G52 over een 6,55-inch OLED-scherm met een full-hd-resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 680-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 5000 mAh accu. De camera-setup bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De selfie-camera heeft een 16MP resolutie.

De Moto G52 draait uit de doos op Android 12 en op de beelden zien we dat het scherm een ronde uitsparing heeft voor de selfie-camera. Een introductiedatum is nog niet uitgelekt.

