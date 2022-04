“Foto Toont Verpakking Google Pixel 6a, Lancering Dichtbij”

Een website heeft een foto gedeeld waarop de verpakking van de Google Pixel 6a te zien zou zijn. Als de foto echt is zou dat betekenen dat Google is begonnen met de productie van de smartphone en dat we niet lang meer hoeven te wachten op de lancering.

De onderstaande foto is gepubliceerd door TechXine. TechXine is een relatief onbekende website, waardoor we dit bericht met een korrel zout moeten nemen. Op de foto zien we het kenmerkende doosje wat we ook zagen bij de reguliere Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Het valt op dat de boven- en onderkant van de behuizing van de Pixel 6a dezelfde kleur hebben. De reguliere Pixel 6 en de Pixel 6 Pro hebben een tweekleurig design. De kans is groot dat Google voor andere kleurencombinaties kiest om de Pixel 6a, Pixel 6 en Pixel 6 Pro van elkaar te onderscheiden.

Het horizontale camera-eiland beschikt volgens de geruchten over twee lenzen en een flitser. De camera heeft een resolutie van 12,2MP en het scherm zou 6,2-inch groot zijn. Hiermee is de Pixel 6a de kleinste Pixel in de Google Pixel 6-serie.

Op 11 en 12 mei heeft Google de ontwikkelaarsconferentie Google I/O ingepland. Naar verwachting zal Google de Pixel 6a tijdens dit evenement officieel introduceren. Tijdens hetzelfde evenement zal krijgen we mogelijk ook de eerste smartwatch van Google te zien.

via [androidplanet]