Samsung Galaxy S9 Ontvangt Geen Updates Meer

Samsung bracht in 2018 de high-end Galaxy S9 en Galaxy S9 Plus op de markt. De smartphones hebben lang updates ontvangen, maar daar komt nu een einde aan. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft namelijk bekendgemaakt dat Samsung geen updates meer zal uitrollen naar de toestellen. Gebruik je nog een Galaxy S9 (Plus) dan is het misschien tijd om een nieuwe smartphone te overwegen.

De Samsung Galaxy S9-serie is blijven steken op Android 10, maar Samsung rolde de afgelopen jaren nog wel regelmatig beveiligingsupdates uit. Hierdoor bleven de smartphones goed beschermd tegen kwetsbaarheden en kon je de high-end smartphone uit 2018 nog gewoon veilig gebruiken. Samsung stopt echter met de uitrol van beveiligingsupdates. Hierdoor zullen de Galaxy S9 en S9 Plus over een tijdje achterlopen op het gebied van veiligheid, waardoor het misschien verstandig is om je smartphone te upgraden naar een nieuwer model.

De Galaxy S9 (Plus) draait dus nog op Android 10, maar het is wel mogelijk om Android 11 en Android 12 te installeren via een ROM. Het installeren van een onofficiële update is echter niet aan te raden voor de reguliere gebruikers. Alleen als je weet wat je doet kun je een ROM overwegen.

via [androidplanet]