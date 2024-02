Samsung Galaxy Fit 3 Fitnesstracker Officieel Aangekondigd

Samsung heeft een nieuwe fitnesstracker aangekondigd, die een aantal interessante verbeteringen met zich meebrengt. Zo heeft de Galaxy Fit 3 een groter scherm gekregen en heeft de fitnesstracker een valdetectie-functie die automatisch een noodnummer kan bellen bij een ongeval.

De Samsung Galaxy Fit 3 is de opvolger van de Galaxy Fit 2 uit 2020 en lijkt qua vormgeving meer op een smartwatch dan een fitnesstracker. Dit komt doordat de Galaxy Fit 3 is uitgerust met een 1,6-inch scherm dat 45 procent breder is dan het scherm van de Fit 2. Ondanks het grotere scherm moet de Galaxy Fit 3 ongeveer 13 dagen meegaan op een volle accu. Gebruikers kunnen kiezen uit meer dan 100 watchfaces en dankzij de waterdichte behuizing kun je de fitnesstracker in alle situaties gebruiken.

Uiteraard is de Galaxy Fit 3 uitgerust met allerlei sensoren om jouw gezondheid en activiteiten in de gaten te houden. Zo kan de fitnesstracker de gezette stappen, je nachtrust, je hartslag en zuurstofgehalte in je bloed meten. Ook is er ondersteuning voor meer dan 100 workouts en kun je gebruikmaken van valdetectie, waarbij de Galaxy Fit 3 automatisch een noodnummer kan bellen bij ongelukken.

Samsung heeft de Galaxy Fit 3 in verschillende landen aangekondigd in de kleuren zwart, zilver en roze. De fitnesstracker is nog niet officieel aangekondigd voor de Nederlandse markt, maar bij Belsimpel kun je al een pre-order plaatsen voor 98,95 euro.

