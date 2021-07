Alle Details Van Galaxy Watch 4 (Classic) Verschenen Op Amazon

Samsung zal volgende maand tijdens een Galaxy Unpacked presentatie de Galaxy Watch 4 en de Galaxy Watch 4 Active presenteren. Verschillende webwinkels zijn zich aan het voorbereiden op de lancering van de smartwatch en op Amazon is nu de gehele productpagina online verschenen.

Op 11 augustus zal Samsung de Galaxy Z Fold 3, de Galaxy Z Flip 3, de Galaxy Buds 2 en de Galaxy Watch 4 (Active) introduceren. Afbeeldingen, foto’s, specificaties en prijzen zijn echter al uitgelekt. De Galaxy Watch 4 (Active) is nu volledig uitgelekt op Amazon.

De productpagina op Amazon is inmiddels weer offline gehaald, maar WinFuture heeft de cacheversie van de pagina tevoorschijn gehaald. Op de pagina zien we de Galaxy Watch 4 en de Galaxy Watch 4 Classic in de maten 40 mm, 42 mm en 46 mm. De afbeeldingen tonen de smartwatch in de kleuren zwart en zilver.









De Galaxy Watch 4 (Classic) met een 44/46mm behuizing heeft een schermformaat van 1,36-inch en de Galaxy Watch 4 (Classic) met een 40/42mm behuizing heeft een schermformaat van 1,19-inch. De Galaxy Watch 4 heeft een aluminium behuizing, terwijl de duurdere Galaxy Watch 4 Classic een roestvrij stalen behuizing heeft. Ook heeft de Classic-uitvoering een fysieke draairing. De smartwatch heeft een 361 mAh (44/46mm) of 247 mAh (40/42mm) accu.

Sensoren kunnen onder andere je slaap, hartslag, VO2 Max, vetpercentage en bloedsuiker meten. Samsung zal waarschijnlijk ook EEG- en bloeddrukmonitoring toevoegen aan de smartwatches.

De goedkoopste uitvoering, de 40mm aluminium variant van de Galaxy Watch 4, krijgt volgens de Amazon-pagina een vanafprijs mee van 309 Canadese dollars. Dit is omgerekend zo’n 210 euro. De roestvrijstalen Galaxy Watch 4 Classic met 46mm behuizing kost 463,88 Canadese dollars, omgerekend ongeveer 315 euro. Deze prijzen zijn lager dan de prijzen die eerder in het geruchtencircuit opdoken.

via [AW]