OnePlus Nord N20 5G Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft de Nord N20 5G officieel gepresenteerd. De smartphone is op dit moment echter alleen voor de Verenigde Staten aangekondigd. Over een lancering in Nederland of Europa hebben we nog geen informatie.

We hebben er lang op moeten wachten, maar OnePlus heeft de opvolger van de Nord N10 5G uitgebracht. De Nord N20 5G is een voordelige smartphone die in de Verenigde Staten omgerekend zo’n 260 kost. Hiervoor krijg je een smartphone met een 6,43-inch 60Hz AMOLED-scherm, een Snapdragon 695-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een groothoeklens en een dieptelens.

Het valt op dat de OnePlus Nord N20 5G uit de doos draait op het inmiddels oude Android 11. Wel zal de smartphone een update krijgen naar Android 12 en Android 13.

Informatie over een Europese lancering hebben we nog niet, maar de Nord N10 5G is hier wel verkrijgbaar. Dit toestel kreeg een adviesprijs mee van 349 euro, maar is inmiddels voor zo’n 100 euro minder verkrijgbaar.

via [androidplanet]