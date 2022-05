Nieuwe OnePlus-smartphone Opgedoken Bij Keuringsinstantie

Bij de keuringsinstantie TENAA is een nieuwe smartphone van OnePlus opgedoken. Bijbehorende afbeeldingen tonen de voorkant en achterkant van de smartphone. We zien onder andere een camera-module die erg veel lijkt op de camera-module van de OnePlus 10 Pro.

De nieuwe smartphone met typenummer PGZ110 is volgens de geruchten een voordeligere versie van de onlangs uitgebrachte OnePlus Ace. De smartphone krijgt mogelijk de naam OnePlus Ace Lite. Het kan echter ook gaan om een nieuwe smartphone voor in de OnePlus 10-serie, aangezien het design veel wegheeft van de OnePlus 10 Pro.

De smartphone zou beschikken over een 6,59-inch LCD-scherm met een Full-HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we waarschijnlijk een MediaTek Dimensity 8100-processor, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP lens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en er is ook nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting aanwezig. De behuizing is 8,7mm dik.

We weten nog niet wanneer OnePlus de nieuwe smartphone zal introduceren en of de smartphone ook in Nederland op de markt verschijnt.

OnePlus PGZ110 specifications. 🤑



– 6.59" FHD+ LCD display 120Hz refresh rate

– Dimensity 8100

– 64MP+8MP+2MP

– 16MP

– 5000mAh 65 watt

– 8.7mm thick

– 205 gram

– 3.5mm audio jack

– Side-mounted fingerprint scanner #OnePlus #Oppo #OnePlus10 #OnePlusAceLite pic.twitter.com/2811Fs8Ike — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) April 26, 2022

via [droidapp]