Teaser: Introductie OnePlus Ace Op 21 April

OnePlus heeft een teaser gedeeld voor de introductie van een nieuwe smartphone. Het gaat om de OnePlus Ace die op 21 april zal worden gepresenteerd. Volgens de geruchten is de OnePlus Ace een rebrand van de Realme GT Neo 3.

De onderstaande teaser is geplaatst op de Chinese website Weibo. We zien de OnePlus Ace in twee kleuren met achterop een driedubbele camera. Het lijkt te gaan om een Chinese lancering. Het is nog onduidelijk of en wanneer de OnePlus Ace in Europa op de markt verschijnt.

Volgens de geruchten is de OnePlus Ace een rebrand van de Realme GT Neo 3. We verwachten een 6,7-inch AMOLED-scherm, een MediaTek Dimensity 8100-processor en een driedubbele-camera met 50MP hoofdlens. De smartphone heeft een 4500 mAh accu met ondersteuning voor maar liefst 150W snelladen.

Na de officiële introductie op 21 april zullen wij alle details met jullie delen.

via [droidapp]