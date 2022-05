Deze Google Pixel-smartphones Ontvangen Beveiligingsupdate Van Mei

Google heeft de beveiligingspatch van mei uitgerold naar de Pixel-smartphones van het bedrijf. De update dicht een aantal kwetsbaarheden in het besturingssysteem en komt binnen op de Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 4XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 en Pixel 6 Pro.

Google is begin deze week begonnen met de uitrol van de nieuwste beveiligingspatch. Met de beveiligingspatch van mei worden 19 fouten verholpen in Android waarvan geen als kritiek word bestempeld. Ook worden er 19 fouten opgelost die gerelateerd zijn aan chips van Qualcomm en MediaTek. Dit valt de lezen in de Security Bulletin. De patch bevat ook oplossingen voor kwetsbaarheden die specifiek op de Pixel-smartphones voorkomen. Het gaat om 11 fouten, waarvan 2 als kritiek worden bestempeld.

De patch van mei komt nu binnen op de Pixel 3a en alle Pixel-smartphones die sindsdien zijn uitgebracht. Voor de Pixel 3a is dit waarschijnlijk de laatste beveiligingsupdate, omdat de smartphone deze maand drie jaar oud is geworden en daarmee de beloofde updateperiode is verstreken. Je ontvangt een notificatie zodra de OTA-update voor jouw toestel klaarstaat.

via [AW]