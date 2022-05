“Samsung Verkocht 73,7 Miljoen Smartphones In Q1 2022”

Samsung heeft een goede kwartaal achter de rug, aldus de cijfers van onderzoeksbureau Canalys. Volgens Canalys heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant in het eerste kwartaal van dit jaar 73,7 miljoen smartphones verkocht. Daarmee is Samsung opnieuw de grootste smartphonefabrikant.

In een rapport van Canalys over de wereldwijde verkopen van smartphones zien we dat Samsung in Q1 2022 opnieuw op de eerste plek staat. Samsung wist wereldwijd 73,7 miljoen smartphones te verkopen, wat goed is voor een marktaandeel van 24 procent. Apple en Xiaomi staan op de tweede en derde plek met een marktaandeel van 18 procent en 13 procent.

De top 5 wordt aangevuld door de Chinese fabrikanten OPPO (9 procent) en Vivo (8 procent). In totaal gingen er 311,2 miljoen smartphones over de toonbank, wat ongeveer 11 procent minder is dan in het eerste kwartaal van 2021. De meeste fabrikanten verkochten minder smartphones dan een jaar geleden. Apple wist wel 4.1 miljoen meer iPhones te verkopen.

via [droidapp]