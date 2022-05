Samsung Galaxy M53 Komt Ook Naar Nederland

Samsung heeft in april de Galaxy M53 aangekondigd voor verschillende landen. Nederland behoorde niet bij die landen, maar daar komt nu verandering in. De website Droidapp heeft namelijk ontdekt dat je de Samsung Galaxy M53 nu ook in Nederland kunt bestellen.

De Samsung Galaxy M53 is een budget-smartphone die beschikt over een 6,7-inch full-hd amoled-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 900-processor met 5G-ondersteuning, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens.

Je kunt de Samsung Galaxy M53 bij Belsimpel bestellen voor 422 euro in de kleuren blauw of bruin, maar een leverdatum hebben we nog niet.

via [droidapp]