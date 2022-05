Fairphone 3 en 3+ Ontvangen Android 11-update

De Nederlandse fabrikant Fairphone heeft een nieuwe update uitgerold naar de Fairphone 3 en 3+. De smartphones worden bijgewerkt naar Android 11 en ontvangen ook een nieuwe beveiligingspatch. Gebruikers van de smartphones kunnen de update elk moment ontvangen.

Android 11 is inmiddels een oude versie van het besturingssysteem, aangezien Android 12 al een ruime tijd beschikbaar is en over een aantal maanden alweer de lancering van Android 13 zal plaatsvinden. Toch rolt Fairphone Android 11 nu uit naar de Fairphone 3 uit 2019 en de Fairphone 3+ uit 2020. De update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee.

Naast de nieuwe functies van Android 11 ontvangen gebruikers ook de beveiligingspatch van april 2022. Hierdoor is de smartphone op het gebied van veiligheid weer vrijwel up-to-date. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update bij alle gebruikers is aangekomen.

