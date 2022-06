“OnePlus 10(T) Gespot Op Renders”

Er zijn voor het eerst renders gespot waarop de OnePlus 10 of OnePlus 10T te zien zou zijn. Naast de renders, die onder andere een grote camera-module laten zien, zijn ook een aantal specificaties van de smartphone uitgelekt.

De OnePlus 10 Pro is al maanden geleden uitgebracht, maar over de reguliere OnePlus 10 heeft de fabrikant nog steeds niks bekendgemaakt. Tech-lekker Yogesh Brar heeft nu echter renders gedeeld waarop de smartphone te zien is. Het is overigens ook mogelijk dat de smartphone onder de naam OnePlus 10T op de markt verschijnt.

Aan de voorkant zien we gewoon een plat scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Dit is anders dan de Pro-uitvoering, die een scherm met gebogen schermranden heeft. Ook heeft de OnePlus 10 een iets dikkere rand aan de onderkant dan de 10 Pro. Achterop vinden we een grote camera-module die over de gehele breedte doorloopt. De randen van de module lopen vloeiend over naar de rest van de behuizing. De module bestaat uit drie lenzen, een grote led-flitser en de Hasselblad merknaam.





Volgens Yogesh Brar beschikt de OnePlus 10(T) over een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, een 6,7-inch-oled-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een 4800 mAh accu, een 50MP hoofdlens en een 32MP selfie-camera. Het is nog onduidelijk wanneer OnePlus de nieuwe smartphone wil introduceren.

via [androidplanet]