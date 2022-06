Samsung Werkt Aan Nieuwe Fitnesstracker Galaxy Fit 3

Samsung werkt aan een opvolger van de Galaxy Fit 2, die de fabrikant twee jaar geleden introduceerde. Samsung zal de Galaxy Fit 3 eind dit jaar of begin volgend jaar officieel introduceren, zo blijkt uit een bericht op het Community Forum van Samsung.

Samsung introduceerde de Galaxy Fit 2 in september 2020. Sindsdien heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant meerdere wearables uitgebracht, maar de focus lag voornamelijk op de Galaxy Watch-serie. Samsung is de Galaxy Fit-serie echter niet vergeten, aldus een bericht op het Community Forum van Samsung. Op de vraag of Samsung een Fit 3 uitbrengt kwam de reactie dat de lancering van de nieuwe fitnesstracker ingepland staat in de tweede helft van dit jaar. Bij een mogelijke vertraging zal de lancering in de eerste helft van volgend jaar plaatsvinden.

In thuisland Zuid-Korea zal de adviesprijs volgens de geruchten omgerekend rond de 35 en 40 euro uitkomen. In Europa moeten we waarschijnlijk iets meer betalen. De Fit 2 verscheen in Nederland namelijk op de markt voor 49 euro. Beelden of specificaties van de Galaxy Fit 3 hebben we nog niet.

