“Eerste Specificaties Van Budget-smartphone Nokia G11 Plus Uitgelekt”

Nokia werkt aan een nieuwe budget-smartphone met de naam Nokia G11 Plus. De Nokia G11 Plus is een variant van de Nokia G11 die het bedrijf in februari van dit jaar introduceerde. Op het internet zijn nu de eerste specificaties van de smartphone uitgelekt.

Begin dit jaar introduceerde Nokia de Nokia G11 en de iets duurdere Nokia G21. Beide smartphones zijn inmiddels in Nederland verkrijgbaar en mogelijk kunnen we binnenkort nog een derde smartphone aan dit rijtje toevoegen, namelijk de Nokia G11 Plus. Volgens de geruchten beschikt de Nokia G11 Plus over dezelfde Unisoc-chipset als de Nokia G11. Dit is een zwakke processor die goed genoeg is voor het spelen van simpele spelletjes en het gebruik van social media apps en het internet.

De Nokia G11 Plus heeft 4GB werkgeheugen, maar overige specificaties hebben we nog nog. Waarschijnlijk beschikt de Nokia G11 Plus net als de Nokia G11 over een 6,5-inch scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een 5050 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De smartphone draait uit de doos op Android 12.

We weten nog niet wat voor adviesprijs de Nokia G11 Plus meekrijgt en vanaf wanneer de smartphone verkrijgbaar is. We verwachten dat de Nokia G11 Plus een paar tientjes meer kost dan de Nokia G11. De Nokia G11 kreeg een adviesprijs mee van 149 euro.

