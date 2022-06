Huawei P30 Pro Ontvangt EMUI 12-update

Huawei heeft een grote update uitgerold naar de Huawei P30 Pro. Het gaat om de EMUI 12-update die een hoop verbeteringen en nieuwe functies met zich meebrengt. Ook installeert de update een nieuwe beveiligingspatch.

Gebruik jij een Huawei P30 Pro, dan kun je elk moment een notificatie verwachten waarin staat dat je een nieuwe update kunt downloaden. De update is maar liefst 4,57GB groot, dus we raden aan om de update te downloaden via WiFi. De update rolt in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat de update bij alle gebruikers is aangekomen.

De update met EMUI versie 12.0.0.132 brengt onder andere een vernieuwde bedieningspaneel met zich mee. Door aan de linkerkant van het scherm naar beneden te vegen krijg je de notificaties te zien. Met een veeg aan de rechterkant van het scherm open je de snelle instellingen. Deze snelle instellingen hebben een nieuwe indeling gekregen. Ook de rest van de interface is aangepast. Zo kun je nu slimme mappen gebruiken, kleurtinten gebruiken en het lettertype makkelijker aanpassen. Daarnaast installeert de update de beveiligingspatch van februari 2022.

via [droidapp]