Nothing Phone 1 Voor Het Eerst Te Zien In Video

Kort nadat Nothing een afbeelding deelde waarop de achterkant van de Nothing Phone 1 te zien is, heeft de fabrikant de smartphone getoond in Zwitserland. Alleen de opvallende achterkant was zichtbaar, dus het is nog steeds onduidelijk hoe de Nothing Phone 1 er van de voorkant uitziet.

Eerder deze week deelde Nothing de onderstaande foto met daarop een papegaai die op een witte smartphone staat. De foto laat duidelijk de doorschijnende achterkant van de Nothing Phone 1 zien. Nothing heeft de Nothing Phone 1 nu echter ook getoond tijdens een evenement in Zwitserland. De smartphone lag in een glazen behuizing, dus het was niet mogelijk om de smartphone op te pakken. We zien zowel de achterkant als de zijkanten van de smartphone, maar de voorkant is niet zichtbaar.

De Nothing Phone 1 heeft een transparante achterkant met een frame die bestaat uit gerecycled aluminium. De smartphone maakt gebruik van een Snapdragon-processor en kan draadloos opladen. Volgens de geruchten krijgt de Nothing Phone 1 een adviesprijs mee van zo’n 500 euro. De officiële introductie staat ingepland op 12 juli.

via [droidapp]