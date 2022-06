Nothing Phone 1 Nu Ook Van De Voorkant Te Zien

De introductie van de Nothing Phone 1 zal volgende maand plaatsvinden en de achterkant van de smartphone is al verschillende keren opgedoken op het internet. Een nieuwe afbeelding toont nu ook de voorkant van de Nothing Phone 1.

Nothing, een nieuw bedrijf dat is gestart door de voormalige OnePlus-oprichter Carl Pei, zal op 12 juli zijn eerste smartphone introduceren. Het bedrijf heeft al enkele details bekendgemaakt. Zo weten we bijvoorbeeld al hoe de doorzichtige achterkant van de Nothing Phone 1 er uit ziet. Ook weten we dat de smartphone een Snapdragon-processor krijgt. Dankzij de onderstaande render weten we nu ook hoe de voorkant van de Nothing Phone 1 er waarschijnlijk uit komt te zien.

Op de afbeelding die is gedeeld door Ben Geski zien we een scherm die vrijwel de gehele voorkant in beslag neemt. De randen rondom het scherm zijn aan alle kanten even dun. In het midden van het scherm vinden we een ronde uitsparing voor de selfie-camera.

Naar verwachting krijgt de Nothing Phone 1 een adviesprijs mee van rond de 500 euro. Na de officiële introductie op 12 juli zetten wij alle details op een rijtje.

via [droidapp]