Samsung Introduceert 13 Juli Galaxy XCover 6 Pro En Robuuste Tablet

Samsung is van plan om halverwege juli een robuuste smartphone en een robuuste tablet te introduceren. Het gaat om de Galaxy XCover 6 Pro en de Galaxy Tab Active 4 Pro, die allebei te zien zijn op de onderstaande beelden.

De website Sammobile schrijft dat Samsung zijn assortiment met robuuste toestellen gaat uitbreiden. Op een afbeelding zien we dat de Zuid-Koreaanse fabrikant op 13 juli naast de nieuwste XCover-smartphone ook een tablet met de naam Galaxy Tab Active 4 Pro zal presenteren. Veel details over de Galaxy Tab Active 4 Pro hebben we nog niet, maar het is duidelijk dat het om een robuuste tablet gaat met stevige schermranden en een robuuste stylus. Ook weten we dat de tablet geen verwisselbare accu krijgt, een feature die wel aanwezig is op zijn voorganger, de Galaxy Tab Active 3.

Details over de Samsung Galaxy XCover 6 Pro zijn eerder al wel uitgelekt. Zo krijgt de smartphone volgens de geruchten een 6,6-inch LCD-scherm, een Qualcomm Snapdragon 778G-processor met 5G-ondersteuning en een 4.050 mAh accu. De behuizing is stof- en waterdicht (IP68-certificering) en achterop vinden we een dubbele camera met een 50MP hoofdlens en een groothoeklens.

via [AW]