Promovideo En Specificaties Van Motorola Edge 40 Neo Uitgelekt

Op het internet is een video opgedoken van de nog onaangekondigde Motorola Edge 40 Neo. In de video is de smartphone van alle kanten goed te zien. Ook weten we iets meer over de specificaties van de Motorola Edge 40 Neo.

De opvolger van de Motorola Edge 30 Neo, die vorig jaar op de markt verscheen, is in de onderstaande video in verschillende kleuren te zien. Het gaat om een promovideo die is gedeeld door tech-lekker Evan Blass. Naast dat we nu goed weten hoe de Motorola Edge 40 Neo er uit komt te zien, zijn we dankzij informatie van de keuringsinstantie FCC ook wat meer te weten gekomen over de specificaties van de smartphone.

Zo krijgt de Edge 40 Neo onder andere een 5000 mAh accu die ondersteuning heeft voor 68W snelladen. Daarnaast is duidelijk dat de smartphone is uitgerust met een NFC-chip en ondersteuning heeft voor 5G. Naar verwachting verschijnt de Motorola Edge 40 Neo op de markt voor een adviesprijs van 399 euro. Het is echter nog onduidelijk wanneer Motorola de smartphone officieel zal introduceren. Aangezien er steeds meer details opduiken verwachten we dat we niet heel lang meer hoeven te wachten.

via [droidapp]